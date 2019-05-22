Altın fiyatları ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin kısmen gerilemesine paralel iki haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem görürken, yatırımcılar Fed'in bu akşam yayımlanacak olan toplantı tutanaklarını bekliyorlar. Dünkü kapanışta altının gram fiyatı yüzde 0,08 artışla 247,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Düğün sezonunun açılması ile birlikte düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı olarak tercih edilen ya da yatırım yapmak amaçlı kullanılan altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altn fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle daha önce en çok tercih edilen çeyrek altın yerini gram altına bıraktı. Gram altın dünkü kapanışta yüzde 0,08 artışla 247,80 lira olmuştu. 22 Mayıs 2019 tarihli güncel altın fiyatları bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte güncel altın fiyatları...