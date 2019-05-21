Türk hava Yolları (THY), gökyüzündeki 86'ncı yılını kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933'te, toplam 28 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 336 uçaklık modern filosuyla her gün yüz binlerce yolcuyu dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Operasyonlarına ilk olarak, 'Devlet Hava Yolları İşletmesi' adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan THY, ilk yurt dışı seferini 1947'de, Ankara-İstanbul- Atina hattında gerçekleştirdi. 1960'dan sonra jet motorlarıyla büyüme hızlandı. Şirket, kuruluşunun 50'nci yılında 30 uçaklık filosuyla 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştirdi.
BÜYÜME HIZLANDI
2000'li yılların ilk döneminde küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine THY, yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi. Uçuş ağını 2019 yılı itibariyle 124 ülke ve 309 destinasyona kadar genişleten THY, geçen yıl ise 75 milyonun
üzerinde yolcu taşıdı.
Atatürk Havalimanı'ndan 33 saat gibi rekor bir sürede yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınarak operasyonlarını buradan sürdüren THY, 86'ncı yılında dünyanın en iyi havayolu şirketi olmak için yolculuğuna devam ediyor.
CEVDET ÖZDEMİR
BÜYÜME HIZLANDI
2000'li yılların ilk döneminde küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine THY, yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi. Uçuş ağını 2019 yılı itibariyle 124 ülke ve 309 destinasyona kadar genişleten THY, geçen yıl ise 75 milyonun
üzerinde yolcu taşıdı.
Atatürk Havalimanı'ndan 33 saat gibi rekor bir sürede yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınarak operasyonlarını buradan sürdüren THY, 86'ncı yılında dünyanın en iyi havayolu şirketi olmak için yolculuğuna devam ediyor.
CEVDET ÖZDEMİR
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