Marketlere Ramazan ayında yine zam yağdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ramazan öncesine göre markette 37 üründen 3'ünde fiyat değişmezken, 19'unda fiyat artışı, 15'inde fiyat azalışı oldu. Üreticilerde ise 29 üründen 10'unda fiyat değişmezken, 8'inde fiyat artışı, 11'inde ise fiyat düşüşü yaşandı" dedi. Fiyatı en fazla artan ürünün limon, fiyatı en fazla düşen ürünün ise üreticide domates, markette kuru soğan olduğunu ifade eden Bayraktar, "Markette limonun fiyatı yüzde 21.62 artarken, bunu yüzde 17.09 ile süt, yüzde 7.30 ile elma, yüzde 6.19 ile ayçiçeği yağı izledi. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 53.25 ile kuru soğanda yaşandı" dedi. Bayraktar, üretici market arasındaki fiyat farklarına da dikkat çekti.
- Ekonomi
- 21.05.2019
- Gazete
Marketin fiyat şampiyonu limon
Ramazan’da marketlerde 37 gıda ürününden 19’unun fiyatı arttı. Zam şampiyonu yüzde 21.62 ile limon, fiyat farkı şampiyonu yüzde 351 ile kuru kayısı oldu, en çok kuru soğan ucuzladı.
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