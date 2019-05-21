Dolar ABD-Çin ticaret savaşının daha kötü hale gelebileceğine dair artan endişelerle ve yüksek ABD hazine tahvil getirileri ve güvenli liman durumunun desteğiyle iki buçuk haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar endeksi dün 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 98.036'yı gördükten sonra bugün 98.028'de bulunuyor. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,0364

Satış: 6,0392

EURO

Alış: 6,7374

Satış: 6,7414