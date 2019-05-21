30 firmayı ihracatçı yaptı Hafele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, onlarca farklı sektörden çok sayıda KOBİ ile çalıştıklarını belirterek, "30'a yakın KOBİ'yi de ihracatçı yaptık.

Hafele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, onlarca farklı sektörden çok sayıda KOBİ ile çalıştıklarını belirterek, "30'a yakın KOBİ'yi de ihracatçı yaptık. Portföyümüzdeki ürünlerin tasarım ve çizimleri şirket bünyesinde yapıldıktan sonra üretimini Türkiye'deki KOBİ'lere yaptırdık. Yani KOBİ'leri hem büyütüyoruz hem de küresel gücümüz sayesinde dünyaya açıyoruz. Bu konuda çok başarılı örnekler var. Türkiye'de 30'a yakın KOBİ bizim aracılığımızla uluslararası marka olma yolunda hızla ilerliyor" dedi. Hafele Türkiye olarak geliştirdikleri Hafele Concept'in bu yıl dünyada çok sayıda ülkeye yayılacağını vurgulayan Uytun, "Bunun doğrudan ve dolaylı olarak ülkemiz istihdamına da çok ciddi bir katkısı var" diye konuştu.