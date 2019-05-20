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Türkiye’nin en hızlıları
Odalar ve Borsalar Birliği () ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. Başvuran şirketlerin 2015- 2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan yarışmada birinciliği cirosunu yüzde 5324 oranında artıran merkezli Biomar Sagun Yem Sanayi aldı. Biomar Sagun'u, 'dan Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat yüzde 4452 ile ve 'dan Naturel Yenilenebilir Enerji yüzde 3774 ile takip etti. 100 şirket 2015- 2017 döneminde cirosunu yüzde 605 artırdı. Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59.8 milyon lira olarak açıklandı. Listede İstanbul'dan 23, Ankara'dan 22 şirket yer aldı.



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