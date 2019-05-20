Türk şirketlerden havalimanı hamlesi

Türk şirketleri 50 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip Balkanlar'da yatırım atağına hız kesmeden devam ediyor. Limak, Cengiz, Mapa, TAV, İçtaş İnşaat; Karadağ'ın iki havaalanın yenilenme ve işletmesine talip oldu. Karadağ Ulaştırma Bakanı Osman Nurkoviç, iki havalimanı için gelen 25 tekliften 5'inin Türk şirketleri olduğunu belirterek, "2.5 milyon yolcu kapasiteli havalimanlarımızı büyütmek istiyoruz. 200 milyon euro yatırım planlıyoruz" dedi.
Hazal ATEŞ/PODGORICA
Hazal ATEŞ/PODGORICA
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