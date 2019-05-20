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  • 20.05.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 09:45

son durum: 20 Mayıs , çeyrek, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

yeni haftada nasıl işlem görüyor? Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta kapanışında yüzde 0,28 azalışla 249,20 liradan tamamlanmıştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen haftanın kapanışına kıyasla değişim göstermeyerek 1,276.79 dolara indi. Bugün , gram, çeyrek, tam oldu?

Altın fiyatları, bir önceki seansta gördüğü iki haftanın dip seviyesine yakın işlem gördü. ABD ekonomisinden gelen güçlü verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve Çin ile ticaret savaşı doların değerini artırarak altın üzerinde baskı yaratıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 20 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? (20 MAYIS 2019)

Düğün ve nişanlarda takı olarak tercih edilen gram altın son günlerde sıklıkla araştırılan altın türü arasında. 20 Mayıs Pazartesi günü gram altın şu dakikalarda 248,17 seviyesinde alınırken, 248,38 TL'den satılıyor.

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