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Makiniste testi

Makinistler artık her 5 yılda bir her türlü sağlık testinden ve psikolojik değerlendirmeden geçecek.

Makiniste IQ testi
Ulaştırma Bakanlığı, makinistlerin bedensel ve fiziksel yeterliliklerini ölçen psikoteknik değerlendirme yönteminde şartları ağırlaştırdı. Makinistlerin 45 yaşına kadar her 5 yılda sağlık raporu almaları gerekecek. Makinistler göz, kulak, burun, boğaz, dahiliye, böbrek hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, kardiyoloji ve psikiyatri gibi her alanda değerlendirmelere tabi tutulacak. Makinist olabilmek için en az 80 IQ gerekliliği bulunduğu belirtilirken, kişilik ve bipolar bozukluğu olanların işe alınmayacağı ifade edildi.

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