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  • 20.05.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 13:08

ne kadar?

Sigara fiyatlarına yapılan sonrasında fiyatlar merak ediliyor, en ucuz ve en pahalı sigarayı almak isteyenler yeni sigara fiyat listesini araştırıyor. İşte 2019 yılı sigara fiyatları zamlı listesi...

En ucuz sigara fiyatı ne kadar?

Milyonlarca bağımlısı bulunan sigara fiyatlarına yapılan sonrasında fiyatlar hala araştırılmaya devam ediyor.


SİGARA MAKTU VERGİ ORANI

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karara göre; asgari maktu vergi oranı yenilenmişti.

İŞTE YENİ SİGARA FİYATLARI

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Sigara Eski Fiyat Yeni fiyat

Knt. 10.00 12.00

Knt.D-Rng 10.00 12.00

Knt.Swc. 11.00 13.00

Knt.Rng. 12.00 15.00

Rothm. 9.00 11.00

Lcky.Strk. 9.50 11.50

Vic. 9.50 11.50

Pll.Mll. 9.50 11.50

Tkl.2000 9.00 11.00

Tkl.2001 9.00 11.00

Smsn. 9.00 11.00

Smsn.216 9.00 11.00

Mltp. 9.00 11.00

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu. Medley, 7 TL, HD 7,50 TL, Vigor grubu sigaralar ise 8.00 TL'den satılıyor. Vigor'u, LD ve 8,50 TL ile takip ediyor.

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