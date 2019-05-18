En ucuz sigara fiyatı ne kadar?

Milyonlarca bağımlısı bulunan sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında fiyatlar hala araştırılmaya devam ediyor.
SİGARA MAKTU VERGİ ORANI
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karara göre; asgari maktu vergi oranı yenilenmişti.
İŞTE YENİ SİGARA FİYATLARI
Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:
Sigara Eski Fiyat Yeni fiyat
Knt. 10.00 12.00
Knt.D-Rng 10.00 12.00
Knt.Swc. 11.00 13.00
Knt.Rng. 12.00 15.00
Rothm. 9.00 11.00
Lcky.Strk. 9.50 11.50
Vic. 9.50 11.50
Pll.Mll. 9.50 11.50
Tkl.2000 9.00 11.00
Tkl.2001 9.00 11.00
Smsn. 9.00 11.00
Smsn.216 9.00 11.00
Mltp. 9.00 11.00
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Marlboro - 15 TL
Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL
Parliament - 15.50 TL
Muratti - 13 TL
Muratti Blu - 12 TL
Lark - 12 TL
Lark Reserve - 11.5 TL
L&M - 11.5 TL
LM Mode Red - 11 TL
EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu. Medley, 7 TL, HD 7,50 TL, Vigor grubu sigaralar ise 8.00 TL'den satılıyor. Vigor'u, LD ve Monte Carlo 8,50 TL ile takip ediyor.
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