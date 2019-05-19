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Köprü cezaları siliniyor

Köprü cezaları siliniyor
Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni torba yasadan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeler çıkacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "'nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi Başkanlığına sunduk." dedi. Teklifle "İstanbul Galata Üniversitesi" adında yeni bir üniversite kurulacağını anlatan Muş, kanun teklifinde, personelinin disiplin hükümlerine ilişkin değişiklik öngören maddenin de yer alacağını bildirdi. Hurda araçta indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini belirten Muş, şunları söyledi: "Teklifi TBMM Başkanlığına sunduk. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan geçişlerde, oradaki uygulamalardan kaynaklı hatalardan dolayı sürücülerin yaptığı geçişlerden kaynaklanan cezalar vardı. O cezaların da affına yönelik bir düzenlememiz teklifimiz içinde bulunmaktadır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçişlerin, kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla affedilmesini teklif ediyoruz."

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