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  • 19.05.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 10:00

'da bugün ücretsiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.

Milyonlarca İstanbulluya güzel haber

15 Mayıs'taki Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.

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