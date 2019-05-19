15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.
Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.
15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.
Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.
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