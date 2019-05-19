Dolar ne kadar? İstanbul seçimlerinin tekrarı kararı ardından dolar/TL geçen hafta Perşembe günü 6.24'lü seviyelere yükselmiş, TCMB'nin 150 baz puanlık sıkılaştırması likidite adımları ve kamu bankalarının döviz satışlarıyla yönünü aşağı çevirerek 6 seviyesinin de altını test etmişti. Haftanın son işlem günü olan 17 Mayıs'ta dolar en düşük 6.0381 lira ve en yüksek 6.0949 lirayı gördükten sonra, 6.05 - 6.06 lira aralığında, euro ise en düşük 6.7501 lira ve en yüksek 6.8135 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında işlem gördü. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 19 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,0540

Satış: 6,0605

EURO

Alış: 6,7488

Satış: 6,7675