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  • 19.05.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 10:30

da son dakika gelişmesi! 19 Mayıs ve ne kadar? Güncel döviz kurları

kuru ne kadar oldu? , 17 Mayıs'ın kapanış saatlerinde güne başladığı seviyelere göre sınırlı bir düşüşle 6.0435/6.0495 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında 6.4020/6.4070 seviyesindeydi. Bugün ve dolar/TL ne kadar oldu? İşte 19 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar? İstanbul seçimlerinin tekrarı kararı ardından dolar/TL geçen hafta Perşembe günü 6.24'lü seviyelere yükselmiş, TCMB'nin 150 baz puanlık sıkılaştırması likidite adımları ve kamu bankalarının döviz satışlarıyla yönünü aşağı çevirerek 6 seviyesinin de altını test etmişti. Haftanın son işlem günü olan 17 Mayıs'ta dolar en düşük 6.0381 lira ve en yüksek 6.0949 lirayı gördükten sonra, 6.05 - 6.06 lira aralığında, euro ise en düşük 6.7501 lira ve en yüksek 6.8135 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında işlem gördü. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 19 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,0540
Satış: 6,0605

EURO
Alış: 6,7488
Satış: 6,7675

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