Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.05.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 09:37

son dakika! 19 Mayıs canlı altın fiyatı: , çeyrek, ne kadar?

yatay seyrini sürdürüyor. Düğün sezonunun açılması ile birlikte son zamanlarda ilgi gören altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,28 azalışla 249,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 250 bin liraya yükseldi. Bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 406,00 lira, Cumhuriyet altını 1.662,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 249,20 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR? (19 MAYIS 2019)

Vatandaşların çeyrek altından sonra en çok kullandığı altınlar arasında gram altın yer alıyor. Gram altın şu dakikalarda 248,17 seviyesinde alınırken, 248,38 TL'den satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika! 19 Mayıs canlı altın fiyatı: 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri