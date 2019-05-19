Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 406,00 lira, Cumhuriyet altını 1.662,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 249,20 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR? (19 MAYIS 2019)

Vatandaşların çeyrek altından sonra en çok kullandığı altınlar arasında gram altın yer alıyor. Gram altın şu dakikalarda 248,17 seviyesinde alınırken, 248,38 TL'den satılıyor.