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  • 17.05.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 12:34

'nin yeni vergi kararına 'den ilk tepki

haberine göre Ticaret Bakanı , Trump'ın yaptığı vergi açıklaması ile ilgili konuştu. Pekcan kararla ilgili olarak "'nin 'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25' e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır." dedi.

ABD'nin yeni vergi kararına Türkiye'den ilk tepki

Ticaret Bakanı , Twitter'dan 'nin vergi indirimi kararını değerlendirdi. Ticaret Bakanı Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu mesajları paylaştı:

" olarak dün olduğu gibi bugün de küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yanayız. ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.

Ayrıca, Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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