Sur Yapı’da büyük kampanya

Sur Yapı, İstanbul'daki 12 projesi ile Sur Yapı Antalya'da yeni bir kampanya başlattı. Buna göre, İstanbul'un 9 ilçesinde yer alan 12 Sur Yapı projesinden ev alanlar, 120 ayda yüzde 0.98, 60 ayda ise yüzde 0.59 faiz oranıyla ödeme yapabilecek. Konut alıcıları ayrıca peşinat ve taksitlerini ödemeye 1 yıl sonra başlayacak. Bu kampanya Eyüp'teki Topkapı Evleri, Kağıthane'deki Tempo City, Bahçekent'teki Semt Bahçekent, Ispartakule'deki Bahçeyaka, Sancaktepe'deki Lavender ve Muhit, Maltepe'deki YeşilMavi, Koşuyolu'ndaki Excellence Koşuyolu, Ümraniye'deki Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Sultanbeyli'deki Gölbahçe Evleri ile İlkbahar projelerinde uygulanıyor.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Kepez-Santral bölgesinde yükselen ve Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Sur Yapı Antalya'da ise ilk sene taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir fırsat sunuluyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 70'lik kısmı için aylık 1.45 faiz oranıyla banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 30'luk kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 15'lik iki ara ödeme yapılacak.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Kepez-Santral bölgesinde yükselen ve Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Sur Yapı Antalya'da ise ilk sene taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir fırsat sunuluyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 70'lik kısmı için aylık 1.45 faiz oranıyla banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 30'luk kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 15'lik iki ara ödeme yapılacak.
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