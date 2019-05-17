Köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme

AK Parti, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce, acil ve öncelikli olarak belirlediği 4 teklifi yasalaştıracak. Bu düzenlemeler arasında en önemlisi ise ekonomi alanında olacak. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'de yapılan toplantılarda, seçimden önce TBMM gündemine gelmesi gereken düzenlemeler ele alındı. Bu çalışmalarla ilgili ayrıntılı brifing alınırken, düzenlemelere son şeklinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda verileceği bildirildi. Meclis'te bayrama kadar yasalaşması beklenen düzenlemeler arasında en dikkat çekici olanı henüz hazırlıkları süren "ekonomi torbası" olacak.



Edinilen bilgiye göre, teklifin çalışmaları aşamasında tüm kurum ve bakanlıklardan öncelikle yasalaşması gereken düzenlemeleri bildirmeleri istendi. Bu teklifin içinde, Merkez Bankası'ndaki ihtiyatli akçeden bütçeye yapılan aktarıma olanak veren yasal düzenlemenin olacağı da iddia ediliyor. Bu paradan bütçeye aktarım yapılması için yasal alt yapının gerektiği, Merkez Bankası yönetiminin de bunu özellikle istediği belirtiliyor.



Ekonomi paketinde, enerji şirketlerinin bir süreden beri konu başlığı edilen borçlarının yeniden yapılandırılmasının da bulunduğu öne sürülüyor. İktidarın, köprü geçiş ücretlerine ilişkin cezaları da yeniden yapılandıracağı belirtiliyor. Bu torbanın genişliği, bakanlıklardan gelen taleplere göre belirlenecek ve netleşecek.



TURİZM TEŞVİKLERİ

TBMM'de halen görüşmeleri süren Kapadokya'nın Korunması Yasa Teklifi'nin yanı sıra, Turizm Teşviklerine ilişkin yasal düzenlemesi, yeni askerlik sistemi ve ekonomi paketi seçimlerden önce yasalaşacak. Ekonomi paketi ile yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemelerin Meclis'e önümüzdeki hafta gönderilmesi bekleniyor.

SEÇİM MOLASI

Meclis Genel Kurulu, dört yasa teklifini yasalaştırdıktan sonra bayram tatili nedeniyle çalışmayacak. Ardından İstanbul Seçim Takvimi yoğunlaşacağı için TBMM, temmuz başına kadar çalışmalarına ara verecek. TBMM'nin yaz mesaisi yapıp yapmayacağına ise İktidar Partisi karar verecek.