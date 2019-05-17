Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar/TL hafta içerisinde 5.98 seviyesine inse de, 6 - 6.05 TL arasında hareket etti. 17 Mayıs sabahına dolar 6.07 üzerinde başladı. Dolar ABD ekonomik verileri ve ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Mayıs güncel döviz kurları...
DOLAR VE EURO NE KADAR?
DOLAR
Alış: 6,0857
Satış: 6,0894
EURO
Alış: 6,8020
Satış: 6,8069
Dolar endeksi dün 97.882 ile 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün hafif değişim göstererek 97.802'de bulunuyor. ABD'de güçlü yeni konut inşaatları verisi ve dünyanın en büyük ekonomisinde istihdam piyasasının gücünü sürdürdüğüne işaret eden işsizlik maaş başvuruları verilerinin etkisiyle dolar iki haftanın zirvesine ulaştı.
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