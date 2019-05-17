Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar/TL hafta içerisinde 5.98 seviyesine inse de, 6 - 6.05 TL arasında hareket etti. 17 Mayıs sabahına dolar 6.07 üzerinde başladı. Dolar ABD ekonomik verileri ve ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Mayıs güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,0857

Satış: 6,0894

EURO

Alış: 6,8020

Satış: 6,8069

Dolar endeksi dün 97.882 ile 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün hafif değişim göstererek 97.802'de bulunuyor. ABD'de güçlü yeni konut inşaatları verisi ve dünyanın en büyük ekonomisinde istihdam piyasasının gücünü sürdürdüğüne işaret eden işsizlik maaş başvuruları verilerinin etkisiyle dolar iki haftanın zirvesine ulaştı.