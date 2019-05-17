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  • 17.05.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 09:31

kuru son dakika: 17 Mayıs euro ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

kuru bu haftayı yoğun veri akışı nedeniyle hareketli geçirmiş, 6.0 - 6.5 bandında seyretmişti. Dolar haftanın son işlem gününe 6.07, euro ise 6.80 TL civarında başladı. Dolar endeksi bugün hafif değişim göstererek 97.802'de bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar/TL hafta içerisinde 5.98 seviyesine inse de, 6 - 6.05 TL arasında hareket etti. 17 Mayıs sabahına dolar 6.07 üzerinde başladı. Dolar ABD ekonomik verileri ve ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Mayıs güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,0857
Satış: 6,0894

EURO
Alış: 6,8020
Satış: 6,8069

Dolar endeksi dün 97.882 ile 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün hafif değişim göstererek 97.802'de bulunuyor. ABD'de güçlü yeni konut inşaatları verisi ve dünyanın en büyük ekonomisinde istihdam piyasasının gücünü sürdürdüğüne işaret eden işsizlik maaş başvuruları verilerinin etkisiyle dolar iki haftanın zirvesine ulaştı.

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