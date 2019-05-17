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Hastane faturası devletten

Dar gelirlilerin hastane faturalarını üstlenen devlet, kişi başı geliri 852 liradan az olanların primlerini de ödüyor.

Hastane faturası devletten
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, dar gelirli vatandaşın hastane faturalarını üstlendi, bu kapsamda aktarılan tutar 43 milyar liraya ulaştı. 'nın kapsamı yüzde 99.5'e çıktı. Hükümet, 8 milyon kişinin dahil olduğu Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki 2.5 milyon vatandaşın prim borcunu yapılandırırken, yıl sonuna kadar borcu olanlara bütün hastanelerden yararlanma imkanı sağladı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini ödemeyenler yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edecek. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşit, etkin, kaliteli, yeterli düzeyde sunulması birinci önceliğimiz" dedi. Gelir testine girip kişi başı geliri bu yıl 852 liradan az çıkanların primini devlet ödüyor.


HAZAL ATEŞ

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