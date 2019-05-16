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  • 16.05.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 19:41

emeklisi çift maaş nasıl alır? Emekli çift maaş alma şartları nelerdir?

Emekli vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında " emeklisi çift maaş nasıl alır?" sorusuyer alıyor. "Emekli çift maaş alma şartları nelerdir?" sorusu hakkında merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte emekli çifte maaş alma koşullarıyla ilgili detaylar...

Milyonlarca emekli vatandaş son zamanlarda "çift maaş alma koşulları" hakkında internette detayları araştırıyor. Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Peki, SSK Bağ-Kur emeklisi çift maaş nasıl alır? İşte emekli çift maaşı alma şartları...

TÜMÜ İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

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