Altın fiyatları dün bir ayın en büyük günlük düşüşünü kaydettikten sonra, bugün de dolardaki güçlü seyir ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelik artan iştahının etkisiyle geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 407,00 lira, Cumhuriyet altını 1.667,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,91 düşüşle 249,90 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son zamanların en yüksek rakamını gören altın, yatırımcıların riskli varlıklara yönelik artan iştahının etkisiyle geriledi. Altın fiyatlarında olan düşüşün bir süre daha devam etmesi bekleniyor. 17 Mayıs tarihli güncel altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte güncel altın fiyatları...