Cendere’ye nur yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Özel Proje Alanı ilan ettiği iki semtten biri olan Cendere Vadisi, hızlı bir değişim süreci geçiriyor. Geçmişte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Cendere Vadisi, İstanbul'un en popüler konut bölgelerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bölgedeki eski sanayi tesisleri geniş arazileriyle inşaat şirketlerine tek parçada ve sorunsuzca büyük çaplı projeler geliştirme imkanı tanıyor. Seyrantepe-Maslak-Levent hattına yakınlığıyla dikkat çeken bölgede çok sayıda A sınıfı ofis projesi de bulunuyor. Yapılan yatırımlar ve tamamlanan projelerle yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Cendere Vadisi'nin, Levent-Maslak hattında çalışan birçok şirketi ve buna bağlı olarak da nüfusun bir kısmını kendine çekmesi bekleniyor.
ULAŞIMI KOLAY
TEM ve E-5 Karayolu'nun ortasında ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu aksında bulunan Cendere Vadisi, kuzeyinde yapılan Kemerburgaz- Cendere Yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na da bağlantılı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Büyükdere Caddesi'ne de yakın olan Cendere'nin ulaşım ağı, Yenikapı-Hacıosman Metrosu'na 2010'da eklenen Seyrantepe -Sanayi Mahallesi durağıyla daha da kuvvetli hale geldi. Ayrıca bölgede ulaşım, yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı ve Gayrettepe-3. Havalimanı Metrosu ile daha kolay hale gelecek. Öte yandan tünellerle hem E-5 Karayolu'na hem de TEM'e bağlanabilen bölgede, inşaatına başlanan Armutlu- Cendere Yolu ve Cendere Yolu-Ayazağa tünellerinin bitmesi de karayolu ulaşımına önemli bir katkı sağlayacak.
İSTANBUL'UN YENİ OFİS MERKEZİ
Seyrantepe-Maslak-Levent hattına oldukça yakın bir konuda bulunan Cendere Caddesi, son yıllarda gözde bir ofis bölgesi olarak öne çıkıyor. Bölgede büyüklü küçüklü birçok A sınıfı ofis projesi yükseliyor. Seba İnşaat, Seba Office Boulevard ile Ferko İnşaat ise Ferko Line projesiyle bölgedeki ofis ihtiyacını karşılıyor. Artaş-İnvest ortaklığıyla yükselen Vadistanbul'un Bulvar etabında da 180 bin metrekarelik ofis alanı bulunuyor.
YAVUZ KARAMAN
ULAŞIMI KOLAY
TEM ve E-5 Karayolu'nun ortasında ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu aksında bulunan Cendere Vadisi, kuzeyinde yapılan Kemerburgaz- Cendere Yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na da bağlantılı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Büyükdere Caddesi'ne de yakın olan Cendere'nin ulaşım ağı, Yenikapı-Hacıosman Metrosu'na 2010'da eklenen Seyrantepe -Sanayi Mahallesi durağıyla daha da kuvvetli hale geldi. Ayrıca bölgede ulaşım, yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı ve Gayrettepe-3. Havalimanı Metrosu ile daha kolay hale gelecek. Öte yandan tünellerle hem E-5 Karayolu'na hem de TEM'e bağlanabilen bölgede, inşaatına başlanan Armutlu- Cendere Yolu ve Cendere Yolu-Ayazağa tünellerinin bitmesi de karayolu ulaşımına önemli bir katkı sağlayacak.
İSTANBUL'UN YENİ OFİS MERKEZİ
Seyrantepe-Maslak-Levent hattına oldukça yakın bir konuda bulunan Cendere Caddesi, son yıllarda gözde bir ofis bölgesi olarak öne çıkıyor. Bölgede büyüklü küçüklü birçok A sınıfı ofis projesi yükseliyor. Seba İnşaat, Seba Office Boulevard ile Ferko İnşaat ise Ferko Line projesiyle bölgedeki ofis ihtiyacını karşılıyor. Artaş-İnvest ortaklığıyla yükselen Vadistanbul'un Bulvar etabında da 180 bin metrekarelik ofis alanı bulunuyor.
YAVUZ KARAMAN
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