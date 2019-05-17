Bağdat Caddesi Derneği kuruldu

Bağdat Caddesi'ni eski gücüne kavuşturmak isteyen cadde sakinleri Bağdat Caddesi Derneği'ni kurdu. Bağdat Caddesi Derneği Kurucu Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, dünyanın en iyi alışveriş caddeleri sıralamasında 2012 yılında dördüncü sıraya yerleşen Bağdat Caddesi'nin kentsel dönüşüm süresinde ciddi bir erozyona uğradığını belirterek, "Caddenin eski günlerine geri kavuşmasını amaçlıyoruz" dedi.
HEDEF KALİTELİ TURİST
Bağdat Caddesi'nde 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm sürecinde hafriyat tırlarının yaratmış olduğu sıkıntıların, burada vakit geçirmek isteyen insanları caddeden uzaklaştırdığına dikkat çeken Kiraz, "Bağdat Caddesi'ni dünyanın önemli markalarını, festivallerini, sanatçılarını davet edebilir noktaya getirip kaliteli turisti de buraya çekebilecek bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Bağdat Caddesi Derneği'nin siyasi olarak hiç bir taraf tutmadan çalışacağını vurgulayan Ali Güvenç Kiraz, derneğin ilk geçici yönetim kurulunda Tolga Şahlıoğlu, Erdem Kösoğlu, Yücel Gündüz ve Feray Temur gibi isimlerin yer aldığını açıkladı.
HEDEF KALİTELİ TURİST
Bağdat Caddesi'nde 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm sürecinde hafriyat tırlarının yaratmış olduğu sıkıntıların, burada vakit geçirmek isteyen insanları caddeden uzaklaştırdığına dikkat çeken Kiraz, "Bağdat Caddesi'ni dünyanın önemli markalarını, festivallerini, sanatçılarını davet edebilir noktaya getirip kaliteli turisti de buraya çekebilecek bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Bağdat Caddesi Derneği'nin siyasi olarak hiç bir taraf tutmadan çalışacağını vurgulayan Ali Güvenç Kiraz, derneğin ilk geçici yönetim kurulunda Tolga Şahlıoğlu, Erdem Kösoğlu, Yücel Gündüz ve Feray Temur gibi isimlerin yer aldığını açıkladı.
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