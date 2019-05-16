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  • 16.05.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 16:02

da son durum: 16 Mayıs ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel

kuru ne kadar oldu? Yaklaşık iki haftadır yukarı yönlü hareket eden dolar dünkü işlem gününde 6 - 6.05 aralığında seyir izlemişti. Dolar/TL 16 Mayıs sabahına 6.02'li civarlarda başladı. İşlemciler başta bütçe olmak üzere verilerin günlük olarak döviz piyasasında negatif etkisinin olmadığını belirtiyorlar. Bugün ve oldu? İşte 16 Mayıs güncel ...

Dolar ne kadar? Dün yüzde 0,5 azalışla 6,0010'dan kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0320 seviyesinde işlem gördü. Bugün yurt içinde konut satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in gelişen piyasalara ilişkin zirvesi takip edilecek. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 16 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (16 MAYIS 2019)

DOLAR
Alış: 6,0269
Satış: 6,0288

EURO
Alış: 6,7533
Satış: 6,7573

Küresel piyasalarda "ticaret savaşı" endişeleri devam ederken, özellikle ABD'den gelen açıklamalar piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

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