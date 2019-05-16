Dolar ne kadar? Dün yüzde 0,5 azalışla 6,0010'dan kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0320 seviyesinde işlem gördü. Bugün yurt içinde konut satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in gelişen piyasalara ilişkin zirvesi takip edilecek. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 16 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (16 MAYIS 2019)

DOLAR

Alış: 6,0269

Satış: 6,0288

EURO

Alış: 6,7533

Satış: 6,7573

Küresel piyasalarda "ticaret savaşı" endişeleri devam ederken, özellikle ABD'den gelen açıklamalar piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.