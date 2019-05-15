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rezervasyonu cepte

Tatil rezervasyonu cepte
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, teknolojik alandaki gelişim ve değişim sürecinin en çok etkilediği alanların başında seyahat endüstrisinin geldiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Dijitalleşme süreci hem turizm sektöründe hizmet verenleri hem de hizmet alan tüketicilerin yaklaşımlarını belirliyor. Tüketiciler, gidecekleri destinasyondan o destinasyonda kalma süresine, rezervasyon yapma şekline kadar tüm adımlarda teknolojiyi kullanıyor. rezervasyonları artık cep telefonlarıyla yapılıyor."

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