Tatil rezervasyonu cepte

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, teknolojik alandaki gelişim ve değişim sürecinin en çok etkilediği alanların başında seyahat endüstrisinin geldiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Dijitalleşme süreci hem turizm sektöründe hizmet verenleri hem de hizmet alan tüketicilerin yaklaşımlarını belirliyor. Tüketiciler, gidecekleri destinasyondan o destinasyonda kalma süresine, rezervasyon yapma şekline kadar tüm adımlarda teknolojiyi kullanıyor. Tatil rezervasyonları artık cep telefonlarıyla yapılıyor."
- Ekonomi
- 15.05.2019
- Gazete
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