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Rüya uçaklar geliyor

, bu yaz 6 adet 787-Dreamliner’ı filosuna katacak. İlk teslimat Haziran sonunda.

Rüya uçaklar geliyor

Türk Hava Yolları (), ABD'li uçak imalatçısı Boeing'e sipariş verdiği 787-Dreamliner uçaklarından 6'sına kavuşmak için gün sayıyor. 25'i kesin, 5'i opsiyonlu toplam 30 adet sipariş edilen 'Boeing 787-Dreamliner'ların 6'sının teslim tarihleri belli oldu. Uçaklardan ilki Haziran sonunda, 3'ü Temmuz, kalan 2'si ise Ağustos ayında filoya katılacak. Filodaki ilk 787-Dreamliner'ın kuyruk tescili ise 'TC-LLA' olarak belirlendi. Uçakların; Bali, ile Atlanta, Bogota-Panama City gibi uzun menzilli hatlarda kullanılması bekleniyor. Ancak önce uçuş ekiplerinin eğitimleri için bir süre uçuşlarında kullanılacak.


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