Rüya uçaklar geliyor

Türk Hava Yolları (THY), ABD'li uçak imalatçısı Boeing'e sipariş verdiği 787-Dreamliner uçaklarından 6'sına kavuşmak için gün sayıyor. 25'i kesin, 5'i opsiyonlu toplam 30 adet sipariş edilen 'Boeing 787-Dreamliner'ların 6'sının teslim tarihleri belli oldu. Uçaklardan ilki Haziran sonunda, 3'ü Temmuz, kalan 2'si ise Ağustos ayında filoya katılacak. Filodaki ilk 787-Dreamliner'ın kuyruk tescili ise 'TC-LLA' olarak belirlendi. Uçakların; Bali, Mexico City ile Atlanta, Bogota-Panama City gibi uzun menzilli hatlarda kullanılması bekleniyor. Ancak önce uçuş ekiplerinin eğitimleri için bir süre Antalya uçuşlarında kullanılacak.



