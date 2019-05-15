Meslek liseliye iş garantili eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin tüm alanlarında iş dünyası ile el sıkıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geleceğin güçlü Türkiye'si için nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek üzere tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "İş dünyası ile birlikte planlanan eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerimize istihdamda öncelik tanınacak. Dolayısıyla bu yıl tercih yapacak öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimi bir alternatif olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Meslek liselerindeki tüm alanlarda iş dünyası ile işbirliği yaptıklarını belirten Selçuk, "53 alanda iş dünyası ile imzalanmış 128 protokol yürütüyoruz" diye konuştu. Selçuk, son 7 ayda 53 alanda 49 yeni işbirliği protokolü imzaladıklarını bildirdi.
- Ekonomi
- 15.05.2019
- Gazete
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