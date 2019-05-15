AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle turizm yatırımlarıyla ilgili bürokratik süreci kısaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Muş, su altı dalış turizmi ile ilgili düzenlemenin de teklifte yer aldığını bildirdi.

Teklifin cuma günü komisyonda görüşülmesi, haftaya da Genel Kurul'a getirilmesi planlanıyor.

Teklif ile genel olarak, turizm sektörünün ve yatırımlarının ülkemiz için stratejik önemi bulunması, ülkemizin ekonomisi ve özellikle cari açığın azaltılması açısından çok önemli olması, önemli ölçüde istihdam ve katma değer yaratması, ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlaması, yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlaması ve onlarca sektörü doğrudan ve dolaylı olarak desteklemesi dikkate alınarak, taşınmaz tahsisi sürecinin uzun olmasından kaynaklı sorunların giderilmesi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan taşınmazların, ülkemizin turizm hedefi, strateji ve politikaları doğrultusunda hızlı ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebilmesi, işlemlerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılarak yatırımların hızla hayata geçirilmesi ve sektöre ivme kazandırılması amaçlanıyor.