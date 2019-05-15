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  • 15.05.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 09:32

son dakika: 15 Mayıs Çarşamba ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

kuru dün 6 TL'nin altını görmüştü. Ticaret savaşları endişelerinden destek bulan dolar dün başlıca para birimleri karşısında yüzde 0.2 değer kazandıktan sonra bugün yatay seyretti. Dolar endeksi dün kapanışa kıyasla yatay seyrederek 97.514'te bulunuyor. Bugün ve , kaç TL oldu? İşte 15 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolar/TL ne kadar oldu? ABD Başkanı Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşını "ufak bir söz dalaşı" olarak niteleyerek iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçsuz kalmadığını belirtti. Piyasalar ABD ile ilişkileri izlemeye devam ediyor. Dün dolar en düşük 5.9880 lira ve en yüksek 6.1118 lirayı gördükten sonra, 5.99 - 6.01 lira aralığında, euro ise en düşük 6.7185 lira ve en yüksek 6.8723 lirayı gördükten sonra, 6.73 – 6.74 lira aralığında işlem gördü. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,0567
Satış: 6,0598

EURO
Alış: 6,7915
Satış: 6,7955

Küresel piyasalar, ticaret savaşı ve artan jeopolitik risklerle devam eden satış ağırlıklı seyrini, teşvik beklentileri ile sonlandırdı.

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