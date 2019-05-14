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ı büyütmek için mutabakat tamam

Pankobirlik Başkanı Konuk, da verimliliği artırma konusunda her kesimin mutabakat halinde olduğunu ve bunun sonuç vermesini en çok çiftçinin istediğini söyledi

Tarımı büyütmek için mutabakat tamam
Pankobirlik Genel Başkanı, 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ın, gıdanın bir ülkede vazgeçilemeyecek konulardan olduğuna işaret etti. Konuk, mesajında, şunları kaydetti:

GÜÇLÜ ORGANİZASYON...
"Çözümün ilk şartı, in, dolayısıyla da gıda güvenliğinin tıpkı askeri güvenlik gibi milli güvenlik meselesi olduğunun kabulüdür. Şükür ki, bugün o irade mevcuttur ve yine şükür ki tarımsal üretimimizi artırma, verimliliği yükseltme konusunda siyasetten akademik dünyaya, ekonominin aktör ve kurumlarından medyamıza, sanayiciden, tüccardan mutfakta tencereyi kaynatanlara kadar herkes tam mutabakat halindedir. Bu mutabakatın sonuç vermesini ise en çok destekleyen, sonuca ulaşılmasını en çok isteyen şüphesiz bu özel günün asıl aktörleri, çitçilerdir." Tarladaki faaliyetin tarımsal finansman, üretim planlaması, tarımsal Ar-Ge, verimliliği artıracak güçlü bir pazar organizasyonu ile de desteklenmesi gerektiğini kaydeden , sözlerine şöyle devam etti: "Bunun için herkese, sektörle ilgili veya ilintili herkese görev düşüyor. Bu görevler içinde öncelikli görev ise herhangi bir ürünün fiyatı oynadığında sanık koltuğuna çiftçinin oturtulmamasıdır. El birliği ile daha ucuz üretmenin yolunu aramaktır. Verimliliği artıracak çarelere odaklanmaktır. Üretimi artıracak çareleri bulmaktır. Meseleleri çözmek için adım atmaktır."

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