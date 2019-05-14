Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Sanayi üretimi verileriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." dedi.









İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı: