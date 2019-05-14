Sanayi üretimi verileriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor
Bakan Berat Albayrak: "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız."
Sanayi üretimi verileriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." dedi.
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