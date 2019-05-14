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  • 14.05.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 11:39

Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Bakan : "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız."

Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Sanayi üretimi verileriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." dedi.




İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

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