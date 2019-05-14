Hasat zamanı öde

AKBANK Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, banka olarak tarım sektörünün ihtiyaçlarını, sezonluk nakit akışlarını göz önünde bulundurarak hazırladıkları bankacılık ürünleri ve sigorta hizmetleri ile karşıladıklarını belirtti. Üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik 'Ürün Ön Finansman Kredisi'ni sunduklarını ifade eden Oğuz, "Bunu yaparken de ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajı ile vade sonunda ana para ve faiz ödeme imkanı sağlıyoruz. Üreticiler 36 ay vadeli Damla Sulama Kredisi ile sulama ekipmanlarına kolaylıkla sahip olabiliyor. Sera kurulumu ve mevcut seralarının bakımı ya da genişletilmesi için Sera Kredisi'ni, hisseli arsa ve yeni tarla alımları için ise Arsa/Bahçe/Tarla Alım Kredisi'ni 84 aya kadar vade imkanı ile sunuyoruz" dedi. Oğuz, Traktör Kredisi'nde ise 60 aya kadar vade imkanı olduğunu söyledi.
TARIMA ÖZEL KART
Bülent Oğuz, "Akbank Tarım Kart ile üreticiler hasat zamanına göre yılda 1 kez ödeme gerçekleştirebiliyor, ayrıca karta diledikleri zaman da ödeme yaparak yeniden kullanabiliyor. Anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde, vade farksız kampanya avantajlarından yararlanabiliyorlar. Yine kart ile 7/24 Akbank ATM'lerinden vadesiz mevduat hesaplarına ulaşıp nakit para çekebiliyorlar" dedi.
TARIMA ÖZEL KART
Bülent Oğuz, "Akbank Tarım Kart ile üreticiler hasat zamanına göre yılda 1 kez ödeme gerçekleştirebiliyor, ayrıca karta diledikleri zaman da ödeme yaparak yeniden kullanabiliyor. Anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde, vade farksız kampanya avantajlarından yararlanabiliyorlar. Yine kart ile 7/24 Akbank ATM'lerinden vadesiz mevduat hesaplarına ulaşıp nakit para çekebiliyorlar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.