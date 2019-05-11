Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor. İftar menüleri, İstanbul'un birinci sınıf restoranlarında 100 ila 225 lira arasında değişirken; geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı otellerde ise 96 liradan başlayıp, 410 liraya (Çırağan Sarayı) kadar çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde ise iftar yapmanın maliyeti 40 liradan başlıyor. Sosyal tesislerde iftariye tabağı, balkaymak tabağı, çorba, ara sıcak, ana yemek, salata, tatlı ve içeceklerden oluşan fiks menü fiyatı 40 liradan sunuluyor. 250 kişi ve üstü rezervasyonların alındığı Avcılar Denizköşk, 1453 Çırpıcı ve Beykoz Koru Sosyal Tesisi'nde beyaz etli iftar menü fiyatı 45 lira, kırmızı etli iftar menü fiyatı ise 50 lira. Beltur'un işletmeciliğini yaptığı köşklerde ise kişi başı iftar 80-95 liraya mal oluyor.
KIZ KULESİ'NDE 225 TL
Kişi başı iftar menüsü Kız Kulesi restoranda 225 lira. Feriye lokantasında ise kişi başı iftar 215 lira iken, yüzde 10 da servis ücreti alınıyor. İftar fiyatları kişi başı Florya'daki Şazeli'de 165 lira, Hacı Abdullah'ta 100- 130 lira, Kaşıbeyaz Florya ve Akvaryum'da 165 lira olarak belirlendi.
KIZ KULESİ'NDE 225 TL
Kişi başı iftar menüsü Kız Kulesi restoranda 225 lira. Feriye lokantasında ise kişi başı iftar 215 lira iken, yüzde 10 da servis ücreti alınıyor. İftar fiyatları kişi başı Florya'daki Şazeli'de 165 lira, Hacı Abdullah'ta 100- 130 lira, Kaşıbeyaz Florya ve Akvaryum'da 165 lira olarak belirlendi.
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