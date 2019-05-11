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’da her keseye uygun iftar menüsü var! İşte iftar menülerinin fiyatları...

’da her bütçeye göre iftar menüsü var. 5 yıldızlı otellerde 410 liraya kadar çıkan iftar menüleri, belediye tesislerinde 40, köşklerde 80-95 liraya sunuluyor. Ünlü restoranlarda ise fiyatlar 100-225 lira arasında...

Her keseye iftar 40 TL
Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor. İftar menüleri, 'un birinci sınıf restoranlarında 100 ila 225 lira arasında değişirken; geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı otellerde ise 96 liradan başlayıp, 410 liraya () kadar çıkıyor. sosyal tesislerinde ise iftar yapmanın maliyeti 40 liradan başlıyor. iftariye tabağı, balkaymak tabağı, çorba, ara sıcak, ana yemek, salata, tatlı ve içeceklerden oluşan fiks menü fiyatı 40 liradan sunuluyor. 250 kişi ve üstü rezervasyonların alındığı Avcılar Denizköşk, 1453 Çırpıcı ve Beykoz Koru Sosyal Tesisi'nde beyaz etli iftar menü fiyatı 45 lira, kırmızı etli iftar menü fiyatı ise 50 lira. Beltur'un işletmeciliğini yaptığı köşklerde ise kişi başı iftar 80-95 liraya mal oluyor.

KIZ KULESİ'NDE 225 TL
Kişi başı iftar menüsü Kız Kulesi restoranda 225 lira. Feriye lokantasında ise kişi başı iftar 215 lira iken, yüzde 10 da servis ücreti alınıyor. İftar fiyatları kişi başı Florya'daki Şazeli'de 165 lira, Hacı Abdullah'ta 100- 130 lira, Kaşıbeyaz Florya ve Akvaryum'da 165 lira olarak belirlendi.

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