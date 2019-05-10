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  • 11.05.2019 07:09
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 07:09

son dakika! 11 Mayıs canlı altın fiyatı: , çeyrek, yarım, fiyatı

son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altının gramı dünkü kapanışta yüzde 2,44 azalışla 251,90 liradan tamamlamıştı. Dün Trump'ın Çin ürününe gümrük vergisini yüzde 25'e çıkarmasını piyasalar sakin karşılamıştı. Peki, bugün , , ve tam oldu?

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 6 Mayıs'tan itibaren kademeli yükselişe geçen altın, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmesini piyasalar sakin karşılamıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 410,00 lira, Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,44 düşüşle 251,90 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yatırım aracı olarak tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altın, düğün ve nişanlarda takı olarak da kullanılıyor. Yaz mevsimlerinin gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Takı olarak ya da birikim amaçlı almak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. 11 Mayıs tarihli altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte güncel altın fiyatları...

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