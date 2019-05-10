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  • 11.05.2019 07:27
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 07:27

da son durum: 11 Mayıs euro ve ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

kuru ne kadar? 9 Mayıs'ta 6.24'ün üzerine tırmanan dolar, dün 6.05 - 6.19 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra 6 TL'nin altına indi. Merkez Bankası'nın iki günde yaptığı üç hamlenin ardından TL değer kazandı. Bugün euro ve ne kadar oldu? İşte 11 Mayıs güncel döviz kurları...

Döviz kurlarında son durum

Dolar/TL'de hareketlilik sürüyor. Son günlerde yukarı yönlü seyir izlemeye başlayan dolar, uzun sürenin ardından 6.24'ün üzerine çıkmıştı. Alman Bild gazetesi editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki haberinin ardından dolar 6 TL'nin altına indi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter üzerinden haberi yalanladı. Dün saat 20.00 sularında 5.97 TL'ye inen dolar/TL şu dakikalarda 6 TL'nin altında seyrediyor. Bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 11 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,9779
Satış: 5,9879

EURO
Alış: 6,6994
Satış: 6,7529

9 Mayıs'ta 6.25 sınırına dayanan dolar kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen iki müdahalesi sonrası 6.13'ün altına gevşemişti. TCMB dün sabah da döviz depo karşılığı verdiği TL'nin faizini yüzde 24'ten yüzde 25,50'ye çıkardı. Böylece üçüncü müdahalesini yapmış oldu.

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