49 bin kişiye iş

Cumhurbaşkanı kararları ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi. Toplam yatırım tutarı 3.7 milyar dolar olacak özel endüstri bölgelerinin cari açığın azaltılmasına yıllık 1.7 milyar dolar katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Seçim sonrası dönemde yatırımcılarımızın hızla harekete geçmesi, ekonomiye duyulan güvenin göstergesi" dedi.
BURSA: Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde paslanmaz çelik ve kalıp çelik üretimi yapılacak.
İSTANBUL: TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde farklı sektörlerde 191 üretim tesisi bulunacak. ÖZAR Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde 109 farklı üretim tesisi faaliyete geçecek.
MARDİN: Eti Bakır AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde, amonyak, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üretimi yapılacak.
BALIKESİR: Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait özel endüstri bölgesinde kağıt ve karton fabrikasına ilave yatırım yapılacak.
İZMİR: Most Makina Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait bölgede vasıflı çelik ürünleri üretim tesisi kurulacak.
BURSA: Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde paslanmaz çelik ve kalıp çelik üretimi yapılacak.
İSTANBUL: TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde farklı sektörlerde 191 üretim tesisi bulunacak. ÖZAR Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde 109 farklı üretim tesisi faaliyete geçecek.
MARDİN: Eti Bakır AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde, amonyak, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üretimi yapılacak.
BALIKESİR: Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait özel endüstri bölgesinde kağıt ve karton fabrikasına ilave yatırım yapılacak.
İZMİR: Most Makina Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait bölgede vasıflı çelik ürünleri üretim tesisi kurulacak.
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