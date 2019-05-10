Trafik cezası sorgulama işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet adresi üzerinden ya da e-Devlet Kapısı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Araç sahiplerinin plakaya ya da sürücü belgesine yazılmış olan trafik cezalarının olup olmadığını öğrenebilmeleri için bu iki yol üzerinden işlem yapmaları gerekiyor. Peki, trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? Ehliyet ve plakadan trafik cezası nasıl sorgulanır? İşte EGM ve e-Devlet trafik cezası sorgulama...

TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Trafik cezası sorgulama işlemleri günümüzde çok kolay yollar ile yapılabiliyor. Sürücüler trafik cezalarını ayrıntılı bir şekilde görüntüleyip ceza üzerindeki gecikme zammı ya da indirim gibi uygulamalar olup olmadığını da anlayabiliyor. Dilerseniz e-Devlet Kapısı üzerinden dilerseniz de EGM'nin resmi internet sitesinden sorgulama yapabilirsiniz.

EGM İLE TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

EGM'nin resmi internet sitesinin anasayfasında "İşlemler" kategorisinin içinde "Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama" sekmesine tıklayın. Açılan pencerede isim, soyisim, T.C. Kimlik numarası ve doğum yılı bilginizi girdikten sonra trafik cezası sorgulama yapabileceksiniz.

EGM TRAFİK CEZASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet Kapısı üzerinden T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" yazın. Daha sonra ekrana gelen sekmede adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını öğrenebilirsiniz.

E devlet'ten ehliyete yazılan cezaları görmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" yazmanız gerekiyor.

ARAÇ PLAKASINA YAZILAN CEZALARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

EHLİYETE YAZILAN CEZALARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

BİNALİ YILDIRIM: KÖPRÜ CEZALARI DÜZELTİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaçak geçişlere kesilen cezalara ilişkin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştuk, düzeltiyorlar. Böylece İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak" diye konuştu.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaçak geçişlere kesilen cezalar hakkında ise şunları söyledi: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçişlerle ilgili cezalar oluşmuştu. Yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonra yine cezalar kesilmeye başlanmış. Maalesef yine ceza yazılmaya başlanmış. Bu kararı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştuk, düzeltiyorlar. Herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak."