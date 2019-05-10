Binali Yıldırım, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişlerle ilgili bir ceza olmuştu. 1. Sınıf araçlara yeniden ceza yazılmıştı. Bundan böyle birinci sınıfa giren araçların köprüden herhangi bir cezalı geçişleri sayılmayacak. Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile, düzeltecekler." dedi.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her ramazanın sonunda bayram vardır. Bu pazar anneler günü. Şimdiden annelerimizin gününü kutlayalım. "Cennet ayaklarının altında" diye müjdelenen annelerimizin anneler gününü kutlayalım.

MHP İLE ORTAK PROGRAMLAR

Tabiki Cumhur İttifakı devam ediyor. Sayın Bahçeli İstanbul'da kampanyasını sürdürecek. Biz de bazı ortak programları gerçekleştireceğiz. Bu şekilde güzel sonucu elde edeceğiz.

KÖPRÜ CEZALARI İÇİN MÜJDE

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oradan yasak geçişlerle ilgili hayli cezalar oluşmuştu. Bu cezalar yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış. Birinci sınıf araçlar; Doblo ve benzeri hariç diye UKOME kararı olduğu için ceza yazılmaya başlanmış.Bu kararı da konuştuk İBB ile düzeltiyorlar, inşallah bundan böyle birinci sınıfa giren taksi, doblo benzer araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyeti bitmiş olacak. İBB, Pazartesi toplantısında yine İstanbul'u ilgilendiren AK Parti grubunun önerileri var, onları görüşecek.