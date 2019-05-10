HGS, OGS kaçak geçiş ceza affı son dakika açıklaması! Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezası nedir, ne kadardır? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezalar) Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle, düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giden ister taksi, ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak.

Köprü ve otoyollardan (otobandan) kaçak geçiş cezası nedir, ne kadardır?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişelerinden kaçak geçiş cezaları ile ilgili şikayetler bitmek bilmiyor. Özellikle vatandaşlar geçiş ihlali cezalarının oldukça yüksek olduğundan yakınıyorlar. OGS ve HGS gişelerinden kaçak geçen kişilere geçişten kaynaklanan ücretin tam 11 katı ceza uygulanmaktadır. Yani 10 TL geçiş ücreti olan bir köprüden kaçak geçerseniz 110 TL ceza ödemek durumunda kalabilirsiniz. Ancak bu duruma düşmemek ve cezadan kurtulmak için de bir yol mevcuttur. Ayrıca bu durumları aşağıda vermiş olduğumuz bağlantılardan daha detaylı öğrenebilirsiniz.

Köprü ve otoyollardan kaçak geçersek ne yapmalıyız?

Kaçak geçiş yani geçiş ihlali yapmanız durumunda geçiş yaptığınız tarihten 15 gün içerisinde hesabınıza bakiye yüklerseniz, ceza tutarı hesabınıza yansımaz ve bakiyenizden düşülür. Şayet OGS veya HGS olmamasına rağmen ücretli olan köprü ve otoyoldan geçiş yaptıysanız da OGS veya HGS satın alarak ceza ödemekten kurtulabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir durum vardır. Şayet HGS gişesinden geçiş ihlali yaptıysanız HGS, OGS gişesinden kaçak geçiş yaptıysanız da OGS almanız gerekmektedir. Aksi durumunda ceza ödemek zorunda kalırsınız. Bu duruma dikkat ederek OGS veya HGS satın almalısınız.

Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezasına nasıl nereden itiraz edilir?

Çok sayıda vatandaşa da köprü ve otoyollardan ücretli geçiş yapmamasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı yanlış cezalar uygulanabiliyor. Bu gibi durumlarda hemen itiraz işlemlerini gerçekleştirmeli ve sonuç alamamanız durumunda da cezalarında, 2 bin 400 TL'nin altında olan cezaları kaymakamlıklarda bulunan İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak itiraz edebilirler. 2,400 ila 3,610 Lira arasındaki cezalar için İl Tüketici Hakem Heyetine, 3,610 Lira üzerinde olanlar da Tüketici Mahkemeleri'ne dava açabilirsiniz.

Kaçak geçiş (geçiş ihlali) cezası nereye nasıl ödenir?

Şayet köprü ve otoyollardan kaçak geçiş yaptıysanız ve akabinde 15 günlük süre zarfında bakiyenizi yenilemediyseniz cezanızı PTT şubelerinden ödeme imkanınız bulunmaktadır.

Bu yazımızda köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezası nedir, ne kadardır, nereye nasıl ödenir, nasıl itiraz edilir gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

HGS geçiş ihlali sorgulama nasıl yapılır? HGS geçiş ihlali sorgulama

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de, HGS'den geçiş ihlali yapıp yapmadıkları sorusu. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) için internet üzerinden e-Devlet ve PTT sayfalarından sorgulama yaparak geçiş ihlali yapıp yapmadığınızı öğrenebilisiniz. Peki HGS geçiş ihlali sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...



Hızlı Geçiş Sistemi (HGS),otoyol ve köprü geçişlerinde gişelerde durmaya gerek kalmaksızın geçiş yapmanızı sağlayan pratik bir sistemdir. Araç plaka tanıma özelliği sayesinde, yapmış olduğunuz tüm geçişlerdeki ücretler HGS aboneliğinizin bakiyesinden tahsil edilmektedir.

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de, HGS'den geçiş ihlali yapıp yapmadıkları sorusu. HGS'den kaçak geçiş yapıp yapmadığınızı internet üzerinden yalnızca birkaç dakikada ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.

Peki HGS geçiş ihlali sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı...

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri HGS geçiş ihlali sorgulama işlemlerini PTT'nin HGS için oluşturduğu "geçiş ihlali sorgula" bölümüne giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Sorgulamak için tıklayınız

e-DEVLET ÜZERİNDEN HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA

HGS kaçak geçiş ihlali yapıp yapmadığınızı öğrenmek için e-Devlet (turkiye.gov.tr) adresi üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz.

HGS ile ilgili geçiş ihlali sorgulama işleminizi aşağıdki linke tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.

Sorgulamak için tıklayınız

e-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet sistemine giriş yapabilmeniz için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden 2 TL karşılığında e-Devlet şifrenizi alabilirsiniz.