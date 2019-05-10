Bugünkü
Takvim

Pastırma-sucuk TL zamlandı

Pastırma-sucuk 5-6 TL zamlandı
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, et fiyatlarındaki artışın ta da fiyatları yükselttiğini belirterek, "Pastırma ve sucuk fiyatlarında lira artış yaşandı" dedi. Ramazan boyunca 150 ton pastırma, 500 ton sucuk satışı yapılmasını beklediklerini dile getiren Bağlamış, "Pastırma 100-140, sucuk 55-75, kavurma ise 80-100 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriPastırma-sucuk 5-6 TL zamlandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri