Pastırma-sucuk 5-6 TL zamlandı

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, et fiyatlarındaki artışın pastırma ve sucukta da fiyatları yükselttiğini belirterek, "Pastırma ve sucuk fiyatlarında 5-6 lira artış yaşandı" dedi. Ramazan boyunca 150 ton pastırma, 500 ton sucuk satışı yapılmasını beklediklerini dile getiren Bağlamış, "Pastırma 100-140, sucuk 55-75, kavurma ise 80-100 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 10.05.2019
- Gazete
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