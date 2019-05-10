Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre AB Komisyonu, aralarında Barclays, Citigroup, JP Morgan ve HSBC'nin olduğu 7 bankaya döviz piyasasında ortaklaşa hareket ederek hile yaptıkları iddiası ile ceza kesmeye hazırlanıyor.

Yedi banka arasında RBS ve UBS'in yanı sıra bir Japon bankasının da yer aldığını öne süren kaynaklar AB Komisyonu'nun kararını önümüzdeki haftalarda duyuracağını vurguladılar.

Barclays Citigroup, JP Morgan ve HSBC habere ilişkin yorum yapmadılar.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, RBS ve UBS, ABD'de açılan bir davada toplam 2,8 milyar dolar ceza ile karşı karşıya kalmışlardı.