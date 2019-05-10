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  • 10.05.2019 08:31
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 08:31

7 ya de hile iddiası ile ceza geliyor!

Komisyonu, 7 ya piyasalarında hile yaptıkları iddiası ile ceza kesmeye hazırlanıyor.

7 bankaya ceza yolda!

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Komisyonu, aralarında Barclays, Citigroup, ve 'nin olduğu 7 ya piyasasında ortaklaşa hareket ederek hile yaptıkları iddiası ile ceza kesmeye hazırlanıyor.

Yedi banka arasında RBS ve 'in yanı sıra bir Japon bankasının da yer aldığını öne süren kaynaklar AB Komisyonu'nun kararını önümüzdeki haftalarda duyuracağını vurguladılar.

Barclays Citigroup, JP Morgan ve HSBC habere ilişkin yorum yapmadılar.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, RBS ve UBS, ABD'de açılan bir davada toplam 2,8 milyar dolar ceza ile karşı karşıya kalmışlardı.

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