Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Haftanın ilk işlem gününden bu yana ABD'nin Çin'e olan gümrük vergisi kararının ardından kademeli olarak yükselen altın fiyatları bugün yükseliş trendini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 258,20 liradan tamamlandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte başlayan düğünlerde ve nişanlarda hediyelik olarak tercih edilen ziynet eşyalar arasında olan altın fiyatlarının güncel haline haberimizden ulaşabilirsiniz. Önceki dönemlerde sıklıkla kullanılan çeyrek altın, altının yükselişinden sonra yerini gram altına bıraktı.

İşte 10 Mayıs güncel altın fiyatları...