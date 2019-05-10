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  • 10.05.2019 08:30
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:48

nda son dakika gelişmesi! 10 Mayıs gram, çeyrek, fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatı

, haftanın son işlem gününde merak ediliyor. AB'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmesinin ardından altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Haftanın ilk gününden bu yana kademeli yükselen altının gramı dünkü kapanışta üzde 0,94 artışla 258,20 liradan işlem gördü. Bugün , , çeyrek ve fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Haftanın ilk işlem gününden bu yana ABD'nin Çin'e olan gümrük vergisi kararının ardından kademeli olarak yükselen altın fiyatları bugün yükseliş trendini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 258,20 liradan tamamlandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte başlayan düğünlerde ve nişanlarda hediyelik olarak tercih edilen ziynet eşyalar arasında olan altın fiyatlarının güncel haline haberimizden ulaşabilirsiniz. Önceki dönemlerde sıklıkla kullanılan çeyrek altın, altının yükselişinden sonra yerini gram altına bıraktı.

İşte 10 Mayıs güncel altın fiyatları...

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