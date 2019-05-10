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  • 10.05.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:46

son dakika! 10 Mayıs euro ve dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

ne kadar oldu? dün gördüğü 6.25 seviyesinin ardından TCMB'nin iki hamlesiyle duruldu. Sabahın ilk saatlerinde yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL 10 Mayıs'a 6.10-6.15 bandında başladı. Bu sabah saatlerinde ABD Başkanı Trump'ın Çin ürününe gümrük vergisini yüzde 25'e çıkarmasının ardından dolar kuru merak ediliyor. Bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 10 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi... Dolar/TL dünkü ilk işlem saatlerine 6.16 seviyelerinde başlamış daha sonra 6.25'li seviyelere tırmanmıştı. Dolar kurundaki hareketliliğin ardından Merkez Bankası'nın attığı iki adım TL'ye destek oldu. Öte yandan piyasa ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik gümrük vergi artışının yürürlüğe girmesini sakin bir şekilde karşıladı. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,1110
Satış: 6,1145

EURO
Alış: 6,8654
Satış: 6,8707

Dolar güvenli liman yen karşısında yatay seyrederken, piyasa ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik gümrük vergi artışının yürürlüğe girmesini sakin bir şekilde karşıladı ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlamasını bekliyor.

ABD ve Çin'li yetkilileri günün ilerleyen saatlerinde müzakere masasına dönecek. Dolar yen karşısında hafif değişim göstererek 109.720'de bulunuyor. Dolar endeksi hafif değişim göstererek 97.353'de bulunuyor.

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