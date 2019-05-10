Dolarda son dakika gelişmesi... Dolar/TL dünkü ilk işlem saatlerine 6.16 seviyelerinde başlamış daha sonra 6.25'li seviyelere tırmanmıştı. Dolar kurundaki hareketliliğin ardından Merkez Bankası'nın attığı iki adım TL'ye destek oldu. Öte yandan piyasa ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik gümrük vergi artışının yürürlüğe girmesini sakin bir şekilde karşıladı. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,1110

Satış: 6,1145

EURO

Alış: 6,8654

Satış: 6,8707

Dolar güvenli liman yen karşısında yatay seyrederken, piyasa ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik gümrük vergi artışının yürürlüğe girmesini sakin bir şekilde karşıladı ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlamasını bekliyor.

ABD ve Çin'li yetkilileri günün ilerleyen saatlerinde müzakere masasına dönecek. Dolar yen karşısında hafif değişim göstererek 109.720'de bulunuyor. Dolar endeksi hafif değişim göstererek 97.353'de bulunuyor.