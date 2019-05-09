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  • 09.05.2019 08:08
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 08:08

Son Dakika: yükselişte! 9 Mayıs , çeyrek, ne kadar oldu?

son zamanlarda sürdürdüğü yatay seyirden vazgeçerek yükseliş trendine geçti. 6 Mayıs'tan bu yana kademeli yükselen altının gram fiyatı dün kapanışta yüzde 1,03 artışla 255,80 liradan işlem görmüştü. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? , gram, çeyrek, ne kadar?

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 417,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 255,80 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Düğün ve nişanlarda takı olarak sıklıkla tercih edilen ya da yatırım yapmak amaçlı kullanılan altın fiyatları yükseliş trendine geçti. Altn fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle daha önce en çok tercih edilen çeyrek altın yerini gram altına bıraktı. Gram altın dünkü kapanışta 255,80 lira olmuştu. 9 Mayıs 2019 tarihli güncel altın fiyatları bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte güncel altın fiyatları...

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