Rota Türkiye

31 ülkeden 120 limanın üyesi olduğu Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise'un 54. Genel Kurulu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı. Birlik Başkanı Airam Diaz Pastor, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu gösterdiğini ve limanlarına daha fazla sayıda kruvaziyerin geleceğine inandığını belirtti. Dünyada en büyük seyir hattına sahip ve dünya pazarının yüzde 8.7'sini elinde bulunduran ABD merkezli Norwegian Cruise Line firmasının yeniden Türkiye'ye gelme kararı almasının çok önemli olduğunu söyleyen Pastor, kruvaziyerlerin rotasını yeniden Türkiye'ye çevirmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Genel Kurul, yarın sona gerecek.
BİN 900 KİŞİYİ GETİRDİ
Malta bayraklı 'Horizon' adlı kruvaziyer, dün bin 400 yolcusu ve 500 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na yanaştı. Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, Marmaris'e bu yıl 35-40 civarında kruvaziyerin geleceğini belirterek, "Horizon adlı kruvaziyer ilçemize 17 kez daha liman ziyareti gerçekleştirecek" dedi.
BİN 900 KİŞİYİ GETİRDİ
Malta bayraklı 'Horizon' adlı kruvaziyer, dün bin 400 yolcusu ve 500 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na yanaştı. Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, Marmaris'e bu yıl 35-40 civarında kruvaziyerin geleceğini belirterek, "Horizon adlı kruvaziyer ilçemize 17 kez daha liman ziyareti gerçekleştirecek" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.