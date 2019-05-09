İşçiye ikramiye fırsatı

Kamu işçileri için Mayıs ikramiye ayı olacak. 31 Mayıs'ta 13 günlük ilave tediye (ikramiye) hesaplara yatırılacak. İkramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. 26 günlük tediye de 2 taksitte veriliyor. Asgari ücretle çalışan bu yıl 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira ikramiye alacak. Ocak'ta 13 günlük tutar 792,57 lira yatırılmıştı, 31 Mayıs'ta da aynı tutarda ödeme yapılacak.
- Ekonomi
- 09.05.2019
- Gazete
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