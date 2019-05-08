2019 İŞKUR TTK 500 işçi alımı ne zaman yapılacak? TTK başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 500 maden işçisi alınacağı açıklandı. İşçi alımlarının illere göre dağılımı "Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50" şeklinde belirtildi. İlana başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise "İŞKUR TTK 500 işçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusu oldu. Peki, İŞKUR TTK işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

İŞKUR TTK 500 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

* En az İlkokul mezunu olmak,

* İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

* Askerlikle ilişiği olmamak,

* Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak.

KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Başvuru yapan adaylardan işe girmeye hak kazanacak adayları belirlemek amacıyla kura çekimi yapılacak. Kura tarihleri ise şu şekilde:

Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00'da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

TTK İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları "Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.