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  • 08.05.2019 08:14
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 08:20

Bilgisayar korsanları 'den 40 milyon dolar tutarında çaldı

Bilgisayar korsanları dünyanın en büyük  larından biri olan 'den 40 milyon dolar tutarında çaldılar. Binance yaşanan hırsızlık sonrası tüm hesaplardan kripto para çekiminin durdurulduğunu açıkladı.

40 milyon dolarlık Bitcoin çaldılar
Bilgisayar korsanları, hackerlar dünyanın en büyük kripto para larından biri olan 'den 40 milyon dolar tutarında çaldılar. Bu hırsızlık sırasında hackerlar bazı giriş kodlarını da ele geçirdiler.

Binance'nin yaptığı açıklamaya göre hackerler çeşitli saldırı metotları kullanarak Salı günü 7 binin üzerinde Bitcoin çaldılar. Bu Binance'deki hesaplarda tutulan Bitcoin miktarının yüzde 2'sine denk geliyor.



Açıklamada, çalınan Bitcoin'in tek bir kripto para cüzdanına aktarıldığının takip edilebildiği belirtildi.

Binance yaşanan hırsızlık sonrası tüm hesaplardan kripto para çekiminin durdurulduğunu da açıkladı.

BİTCOİN NEDİR?
Bitcoin (sembolü: ฿, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

BiTCOİN NE ZAMAN ÇIKTI?
Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto'dur fakat muhtemelen gerçek ismi değildir. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlıdır. 22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdakiBitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 4 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bu değer 8.2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

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