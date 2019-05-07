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  • 08.05.2019 07:28
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 07:28

Son dakika: yükselişte! 8 Mayıs gram, çeyrek, fiyatı ne kadar?

son günlerde yaşadığı çıkışı sürdürüyor. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucu altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Bugün , , ve tam oldı? İşte 8 Mayıs ...

Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidinin ardından altın fiyatları yükselişe geçmişti. Düğünlerde takı olarak ya da son zamanlarda birikim amaçlı olarak en çok tercih edilen altıın gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 2,51 yükselişle 253,20 liradan işlem görmüştü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü iş günü olan 8 Mayıs altın fiyatları hakkındaki tüm detayları, alış - satış fiyatlarını sizler için derledik.

İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (8 MAYIS 2019)

Gram altın daha önceki zamanlarda çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alırdı. Ancak altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altın yatırımcıların gözdesi haline geldi. Gram altın bu sabah saatlerinde 252,80 TL'den alınırken 250,01 TL'den satılıyor.

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