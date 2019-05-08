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  • 08.05.2019 22:25
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 22:25

Temmuz ayı memur, ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayı itibariyle ne kadar zam yapılacağı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Temmuz ayı memur, ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yaklaşık 12 milyon emekli temmuz ayında yapılacak zammın ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından şimdi gözler temmuz ayı maaş zammına çevrildi. Peki, temmuz ayı memur, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte son detaylar...

MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca vatandaş Temmuz ayı içerisinde maaşlara yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Bu konuyla alakalı olarak araştırmalar Nisan ayının enflasyon rakamları açıklanmasıyla daha çok sorgulanmaya başladı.

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